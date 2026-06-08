Прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня типичный для начала лета – сначала жара, а затем небольшое понижение температуры.

Согласно прогнозу погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня самые высокие температуры ожидаются во второй половине рабочей недели.

В понедельник, 9 июня, синоптики прогнозируют до +27° днем ​​и около +18° ночью. Уже в среду и четверг воздух прогреется до +28°. Пятница станет самым теплым днем ​​– термометры покажут до +29°.

После нескольких жарких дней в городе станет свежее. В субботу ожидается до +24 °, а в воскресенье - примерно +25 °. Ночная температура тоже снизится – до +16…+19°, собщает сайт Украинского гидрометеорологического центра.



Самым прохладным днем ​​на следующей неделе станет понедельник, 15 июня. Днем прогнозируют около +20°, ночью - до +17°.





Синоптики говорят, что вторая декада июня в Днепре пройдет без осадков. Небо будет солнечным, местами переменная облачность. Кратковременная гроза возможна 14 июня. Именно в этот день горожанам может понадобиться зонт.

В другие дни серьезных дождей не ожидается. Погода будет оставаться сухой и теплой. Дневная температура в середине месяца будет держаться в пределах +23…+26°.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 9 по 15 июня пройдет без сильных ливней или опасных погодных явлений.





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