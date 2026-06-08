Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается одним из ключевых вариантов временного размещения для переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают местные жители города и пригороды, которые предоставляют временные варианты проживания для людей, потерявших дома из-за войны или вынужденных сменить место жительства, передает Politeka.

Одно из объявлений размещено на Салтовском шоссе. Владелец квартиры предлагает женщине безвозмездное койко-место без ограничения срока пребывания. Условием является частичное участие в бытовых делах. Рядом находятся магазины, остановки общественного транспорта и необходимая городская инфраструктура.

По этому же адресу доступен еще один вариант – отдельная комната в двухкомнатном доме. Жилье рассчитано на женщину, которая сможет помогать пожилой жительнице другой комнаты. При этом постоянный уход не требуется, а детали согласовываются индивидуально.

Еще одно предложение находится в поселке Бабаи Харьковского района. Это частный дом с двумя комнатами, кухней, газом и водоснабжением. Также есть хозяйственные постройки и приусадебный участок, однако санузел расположен во дворе, а ванная отсутствует.

В этом контексте Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове. остается одним из ключевых вариантов временного размещения для переселенцев, ищущих доступные условия проживания в регионе.

Дом рассчитан примерно на 3 человека и допускает проживание с домашними животными. Недалеко находятся лесная зона и озеро, а в Харьков — около 12 километров.

Специалисты отмечают, что спрос на подобные предложения сохраняется стабильно высоким, потому переселенцам советуют заранее уточнять все условия заселения непосредственно у собственников жилья.

Источник: Допомагай