Подорожчання продуктів у Запоріжжі видно із даних на офіційному сайті Мінфіну. Там щоденно оновлюють середні показники та актуальні цінники в торговельних мережах регіону.

У сегменті м’ясних виробів зросла середня вартість сардельок «Алан Женевські з сиром». Нині середня ціна становить 494,03 грн за 1 кг, тоді як у лютому 2026 року середній показник був 465,97 грн.

У торговельних мережах вартість коливається залежно від магазину та дати оновлення даних. Зокрема, в Auchan зафіксовано 533,90 грн, у Megamarket 469,20 грн, у Novus 479,00 грн.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі також спостерігається у категорії молочних товарів. Кефір «Селянський 2,5%» у фасуванні 950 мл має середню ціну 69,85 грн.

Для порівняння, у лютому 2026 року середній показник становив 62,36 грн. У магазинах ціни різняться: в Auchan 58,50 грн, у Megamarket 69,40 грн, у Metro 86,50 грн, у Novus 64,99 грн.

Окрему увагу привертає ситуація з овочами. Часник молодий 1 кг наразі має середню ціну 252,15 грн. У лютому 2026 року середній показник становив 179,00 грн.

У торговельних мережах ціни також відрізняються: в Auchan 248,50 грн, у Metro 258,96 грн, у Novus 249,00 грн. Порівняння даних свідчить про суттєве зростання вартості цієї позиції за місяць.

Фахівці пов’язують загальну динаміку цін із низкою економічних факторів. Серед основних причин називають вплив воєнних дій на виробництво та логістику, що ускладнює постачання товарів і підвищує витрати.

Додатково на вартість продукції впливають перебої з енергопостачанням, а також загальна інфляція та коливання валютного курсу.

