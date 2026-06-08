Следует учитывать, что ограничения движения в Запорожье могут повлиять на время поездок по городу.

Ограничение движения в Запорожье вводится с 8 июня в связи с началом ремонтных работ на дамбе Днепровской ГЭС, которые повлияют на организацию транспортного сообщения между двумя берегами города, сообщает Politeka.

Об изменениях сообщили в Патрульной полиции Запорожской области. По информации правоохранителей, на период проведения ремонта для проезда оставят всего две полосы из четырех.

Схема проезда подразумевает по одной полосе в каждом направлении. Одна будет работать для транспорта, направляющегося с правобережной части на левобережную, другая в обратном направлении.

Из-за сужения проезжей части возможно усложнение дорожной ситуации, особенно утром и вечером, когда интенсивность транспортного потока традиционно растет.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути сообщения через Днепр. Для объезда можно воспользоваться Арковым мостом, Вантовым мостом или Преображенским мостом.

В полиции подчеркивают, что ремонт носит временный характер и необходим для поддержания надлежащего технического состояния объекта. Выполнение работ также направлено на повышение безопасности эксплуатации дорожной инфраструктуры.

Следует учитывать, что ограничение движения в Запорожье на участке ДнепроГЭС может повлиять на время поездок по городу, ведь плотина остается одним из главных транспортных узлов между правым и левым берегами.

Жителей и гостей города просят следить за дорожной обстановкой и учитывать возможные задержки при планировании поездок.

В случае изменений в схеме проезда, соответствующие службы обещают оперативно информировать водителей об обновлении.

Источник: akzent.zp.ua

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