Новый график движения транспорта в Одессе был введен с 8 июня 2026 года из-за обновления сети социальных маршрутов, отмены части рейсов и запуска новых бесплатных сообщений в городе, сообщает Politeka.

Изменения касаются сразу нескольких направлений и утверждены Департаментом транспорта Одесского городского совета. Основная цель – перестройка перевозок после корректировки работы городского электротранспорта и оптимизация дублирующих маршрутов.

С 8 июня прекращает работу автобус №110 «Санаторий Куяльник – Железнодорожный вокзал». Его заменяет социальный рейс С10 «Железнодорожный вокзал – Клинический санаторий им. Пирогова». Соединение будет проходить через ключевые городские магистрали, включая Приморскую и Пантелеймоновскую улицы. Движение будет осуществляться по фиксированному интервалу в течение дня.

Отдельно обновлено расписание маршрутов С3 и С4. Они будут работать в рабочие дни и обеспечивать перевозку между жилыми районами и центральной частью Одессы. Также в эти схемы внесены дополнительные рейсы в социально важные объекты.

Отменено направление №288 «Деткомбинат – Западное кладбище». Запускается новый бесплатный маршрут С6 «ТЦ Меркурий – Западное кладбище», который будет обслуживать Пересыпский район и прилегающие территории. Для жителей предусмотрено ежедневное курсирование с утренними и дневными отправлениями.

В департаменте отмечают, что новый график движения транспорта в Одессе учитывает изменения пассажиропотока и позволяет сохранить доступность социально-важных направлений без дополнительной финансовой нагрузки для пассажиров.

Все обновленные маршруты будут работать по утвержденным расписаниям, а пассажирам рекомендуют заранее проверять время отправки перед поездкой.

Источник: odessa-life

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