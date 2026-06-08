Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве рассматривается как часть общего пересмотра системы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровно стало предметом обсуждения из-за обновленных расчетов стоимости вывоза и обработки бытовых отходов жителям города, передает Politeka.

По данным КАТП 1728, в случае утверждения нового проекта жители многоквартирных домов будут платить 60,74 грн в месяц с одного человека вместо действующих 47,80 грн. Для частного сектора прогнозируемый уровень составляет 64,48 грн.

Кроме того, в Квасилове также предусмотрен пересмотр платежных показателей: в многоквартирном жилье сумма может возрасти до 50,31 грн., а в частном секторе — до 46,04 грн. на одного человека ежемесячно.

На предприятии объясняют, что изменение расчетов связано с ростом операционных расходов. Среди ключевых факторов называют повышение минимальной зарплаты, удорожание горючего и увеличение расходов на обслуживание спецтехники.

Отдельно отмечается резкий рост стоимости дизельного горючего, используемый мусоровозами: цена поднялась с 39,73 грн до 71 грн за литр без НДС. Также подорожали бензин и газовые ресурсы.

Предложения и замечания по расчетам принимают до 8 июня включительно, после чего документ могут вынести на дальнейшее утверждение.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровно рассматривается как часть общего пересмотра системы формирования стоимости услуг управления отходами в общине.

Также следует отметить, что в случае принятия решения новые финансовые показатели начнут действовать после официального утверждения, что отразится на ежемесячных расходах домохозяйств.

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