Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже официально утвердили жителям Сахновщинской и Берестинской общин, где в ближайшее время начнут действовать обновленные расценки, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет. Новые ставки касаются населения, бюджетных учреждений и представителей предпринимательского сектора.

В местных администрациях объясняют пересмотр необходимостью поддерживать стабильную работу профильных предприятий и обеспечивать надлежащее санитарное состояние территорий.

Информацию об изменениях обнародовали на официальном ресурсе Сахновщинской общины.

С начала лета для жителей многоквартирного жилья, частных домовладений и Дар-Надеевского старостинского округа будет введен единый ежемесячный платеж за вывоз бытовых отходов. Сумма будет составлять 30 гривен по НДС на одного человека.

Для учреждений и организаций обслуживание контейнеров обойдется в 186,34 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области также коснется системы водоснабжения и водоотведения в Берестине и нескольких окрестных селах. Стоимость одного кубометра увеличится с 150 до 180 гривен.

Вместе с этим местные власти предусмотрели механизм частичной компенсации расходов из бюджета общины. Такой подход должен помочь снизить финансовую нагрузку для населения.

Представители самоуправления подчеркивают, что своевременная оплата услуг остается важным условием бесперебойной работы инфраструктуры и качества обслуживания.

В общинах допускается дальнейшая корректировка расценок в зависимости от экономической ситуации, стоимости ресурсов и фактических затрат предприятий.

