Ограничения движения транспорта во Львове могут влиять на загруженность близлежащих улиц.

Ограничения движения транспорта во Львове будут введены на улице Тракт Глинянский из-за масштабного текущего ремонта дорожного покрытия, который стартует уже с 30 мая, передает Politeka.

Как сообщили во Львовском горсовете , работы будут проводить на участке от улицы Биговой до дома №151. Подрядчики должны выполнить асфальтирование дороги, обновить бордюры и частично отремонтировать тротуары.

На время проведения работ проезд может ситуативно сужаться до одной полосы. Отдельно при укладке нового асфальта запланировано полное перекрытие дороги ориентировочно на два-три дня. О точных датах закрытия движения городские власти обещают сообщить дополнительно.

В Лычаковской районной администрации объяснили, что эта часть Тракта Глинянского давно находится в критическом состоянии. По словам чиновников, локальные ремонты уже не дают нужного результата, потому приняли решение провести комплексное обновление покрытия.

Также ремонт охватит отрезок от поворота на улицу Богдановскую до улицы Беговой. Там дорожники будут выполнять восстановление большими картами и приведут в порядок пешеходную зону.

Ожидается, что все работы продлятся до 11 июля. В этот период ограничения движения транспорта во Львове могут влиять на загруженность близлежащих улиц, поэтому водителям советуют заранее продумывать альтернативные маршруты.

Кроме того, также следует отметить, что в горсовете призывают жителей учитывать изменения во время планирования поездок и следить за дальнейшими сообщениями по организации проезда на время асфальтирования.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев