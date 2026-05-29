Новый график движения поездов в Винницкой области введен в конце мая, и он будет частично действовать в начале июня из-за плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает Politeka.

Изменения касаются пригородных направлений в период с 26 мая по 10 июня. Пассажирам советуют учитывать обновленные часы отправления и прибытия, поскольку корректировки затрагивают сразу несколько маршрутов.

Отдельные рейсы между Гречанами, Жмеринкой и Радовцами получили смещение времени от нескольких минут до часа. К примеру, часть поездов отправляется позже, чем в предыдущем расписании, а прибытие также переносится в соответствии с техническими окнами на пути.

Во втором этапе, охватывающем 3–10 июня, обновления затронули сообщения Казатин–Фастов, Жмеринка–Казатин и других направлений. Для части рейсов изменено как время отправки, так и прибытие, что связано с продолжением ремонтных работ.

В частности, отдельные составы отправляются раньше или позже на 10–30 минут, а на некоторых участках движение остается без изменений в промежуточные станции с последующей корректировкой графика.

Обновление уже внесено в официальные расписания перевозчика, однако пассажирам рекомендуют проверять актуальное время перед поездкой, чтобы избежать задержек и недоразумений.

Новый график движения поездов в Винницкой области демонстрирует временный характер смен, которые будут действовать только на период технических работ и будут отменены после завершения модернизации путей.

Пассажирам советуют учитывать, что новый график движения поездов в Винницкой области может корректироваться в зависимости от хода технических работ.

Источник: телеграмм-канал Укрзализныци

