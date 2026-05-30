Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области и правила ее начисления для граждан, совмещающих работу и заслуженный отдых, регулируются действующим законодательством, сообщает Politeka.

Украинское законодательство разрешает одновременно получать заработную плату и пенсионные выплаты.

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» гарантирует сохранение выплат по возрасту в полном объеме в случае официального трудоустройства.

В то же время, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области может быть перечислена или приостановлена, если человек получает специальные выплаты.

Особые правила действуют для бывших государственных служащих, решивших вернуться на прежние должности или занять аналогичные места в органах власти.

Гражданам также важно помнить об обязанности информировать государственные органы о любых изменениях в своем трудовом статусе.

В случае официального трудоустройства или увольнения с работы, гражданин должен сообщить об этом Пенсионному фонду Украины в течение десяти дней.

Специалисты ПФУ объясняют, что необходимо для точного учета данных и корректного исчисления сумм. Если информация о работе скрывается, то это приводит к начислению средств без законных оснований.

В таких случаях лишние деньги признаются некорректными и придется вернуть государству.

Таким образом, обычная пенсия по возрасту выплачивается без ограничений, а специальная денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области для отдельных лиц на время работы может быть прекращена.

