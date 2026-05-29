Предоставление гигиенических наборов в общинах определяется как важное направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.
Даже в случаях наличия необходимой продукции, ее стоимость обычно значительно превышает средние цены в более безопасных регионах, что объясняется сложностью доставки и повышенными затратами на транспортировку.
В связи с этим гуманитарные организации совместно с партнерами продолжают снабжать жителей прифронтовых территорий гигиеническими наборами. Такая поддержка направлена на обеспечение людей необходимыми средствами для повседневной жизни, а также на уменьшение финансовой нагрузки на семьи в сложных условиях.
Гуманитарная помощь оказывается в прифронтовых общинах Днепропетровской области, прежде всего, для наиболее уязвимых категорий населения, среди которых пенсионеры и ВПЛ.
Проект реализуется благотворительным фондом «Ангелы Спасения» в партнерстве с гуманитарной организацией «Человек в беде» (People in Need Ukraine) при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов в рамках программы «ДОВЕРИЕ».
В состав стандартного гигиенического набора входят средства первой необходимости для личной гигиены, уборки и бытового использования, в частности:
- зубные щетки – 3 шт.;
- зубная паста - 3 шт.;
- мило — 6 шт.;
- шампунь — 2 шт.;
- гигиенические прокладки – 6 уп.;
- туалетная бумага – 8 шт.;
- стиральный порошок - 3 шт.;
- дезинфицирующее средство – 1 шт.;
- средство для мытья посуды – 2 шт.;
- губки для посуду — 3 уп.;
- одноразовые бритвы - 4 уп.;
- пена для бритья – 3 шт.;
- влажные салфетки – 6 уп.;
- крем или лосьон для тела – 3 шт.;
- дезодорант — 3 шт.;
- полотенца для тела – 3 шт.;
- пакеты для мусора – 9 уп.;
- перчатки для уборки – 3 уп.
Источник: Angels of Salvation.
