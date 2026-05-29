Предоставление гигиенических наборов в общинах определяется как важное направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.

Даже в случаях наличия необходимой продукции, ее стоимость обычно значительно превышает средние цены в более безопасных регионах, что объясняется сложностью доставки и повышенными затратами на транспортировку.

В связи с этим гуманитарные организации совместно с партнерами продолжают снабжать жителей прифронтовых территорий гигиеническими наборами. Такая поддержка направлена ​​на обеспечение людей необходимыми средствами для повседневной жизни, а также на уменьшение финансовой нагрузки на семьи в сложных условиях.

Гуманитарная помощь оказывается в прифронтовых общинах Днепропетровской области, прежде всего, для наиболее уязвимых категорий населения, среди которых пенсионеры и ВПЛ.

Проект реализуется благотворительным фондом «Ангелы Спасения» в партнерстве с гуманитарной организацией «Человек в беде» (People in Need Ukraine) при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов в рамках программы «ДОВЕРИЕ».

В состав стандартного гигиенического набора входят средства первой необходимости для личной гигиены, уборки и бытового использования, в частности:

зубные щетки – 3 шт.;

зубная паста - 3 шт.;

мило — 6 шт.;

шампунь — 2 шт.;

гигиенические прокладки – 6 уп.;

туалетная бумага – 8 шт.;

стиральный порошок - 3 шт.;

дезинфицирующее средство – 1 шт.;

средство для мытья посуды – 2 шт.;

губки для посуду — 3 уп.;

одноразовые бритвы - 4 уп.;

пена для бритья – 3 шт.;

влажные салфетки – 6 уп.;

крем или лосьон для тела – 3 шт.;

дезодорант — 3 шт.;

полотенца для тела – 3 шт.;

пакеты для мусора – 9 уп.;

перчатки для уборки – 3 уп.

Источник: Angels of Salvation.

