Подорожание проезда в Закарпатской области продолжает набирать обороты после очередного пересмотра тарифов на автобусных маршрутах региона, передает издание Politeka.

Сильнее всего изменения почувствовали жители, регулярно пользующиеся междугородним сообщением для работы, обучения или ежедневных дел. Перевозчики объясняют обновление цен увеличением затрат на горючее, ремонт техники и закупку комплектующих.

После корректировки стоимости поездка из Ужгорода в Мукачево стоит от 123 гривен. Билет в направлении Чопа стартует от 94. Маршрут до Виноградова обойдется пассажирам не менее 316 гривен. Дорога в Рахов уже превышает 600.

Обновление коснулось также городского транспорта. В Мукачево стоимость выросла до 20 гривен вместо предыдущих 15. В Ужгороде действует разный формат оплаты: банковской картой — 20, наличными — 23.

Удорожание проезда в Закарпатской области все активнее обсуждается среди населения, поскольку транспортные расходы заметно влияют на семейные бюджеты. Больше всего это чувствуют студенты, работники и люди, часто передвигающиеся между общинами.

Специалисты отрасли отмечают, что похожая ситуация наблюдается и в других областях страны. Операторы маршрутов просматривают расценки из-за стабильного роста расходов на обслуживание автопарков и топливных ресурсов.

Также следует отметить, что в общинах допускают дальнейшую корректировку тарифов, если экономическая ситуация и дальше будет влиять на сферу пассажирских перевозок. В то же время местные власти призывают перевозчиков учитывать доступность поездок для жителей края.

Источник: pershij.com.ua

