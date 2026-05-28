Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронет водоснабжение и водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже утвердили жителям Сахновщинской и Берестинской общин, где в ближайшее время начнут действовать новые расценки.

Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом. Обновленные ставки распространяются на домохозяйства, бюджетные учреждения и бизнеса.

В местных администрациях объясняют изменения необходимостью обеспечить стабильное функционирование профильных предприятий и поддерживать надлежащее санитарное состояние населённых пунктов.

Информацию о нововведениях обнародовали на официальном ресурсе Сахновщинской общины.

С начала лета для жителей многоквартирных домов, частного сектора и Дар-Надеевского старостинского округа будет введен единый ежемесячный платеж за вывоз бытовых отходов. Сумма составит 30 гривен с учетом НДС на одного человека.

Для организаций и учреждений услуга по обслуживанию контейнеров обойдется в 186,34 гривны.

Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснется водоснабжения и водоотведения в Берестине и нескольких окрестных селах. Стоимость одного кубического метра увеличится с 150 до 180 гривен.

Вместе с этим местные власти предусмотрели механизм частичной компенсации средств из бюджета общины. Такой подход должен помочь снизить финансовую нагрузку для населения.

Представители самоуправления отмечают, что своевременная оплата сервисов остается важным условием бесперебойной работы инфраструктуры и поддержания надлежащего качества обслуживания.

В общинах также отмечают, что дальнейшие изменения возможны в зависимости от экономической ситуации, стоимости ресурсов и фактических затрат предприятий, обеспечивающих жизненно необходимые услуги.

Источник: Сахновщинская община

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.