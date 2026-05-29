Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится в конце мая и охватывает пригородные маршруты, проходящие через станцию ​​Каменское-Пассажирское, сообщает Politeka.

В железнодорожном узле региона уточняют, что изменения связаны с техническими работами на инфраструктуре. Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание, чтобы учесть корректировки при планировании поездок.

Отдельные обновления приходятся на 28 мая. В этот день часть рейсов курсирует по измененному времени отправки и прибытия, с учетом технологических окон на пути.

Пригородный поезд №6015 Днепр-Главный — Пятихатки отправляется со станции Днепр-Главный в 08:28. На Каменско-Пассажирское склад прибывает в 09:25 и отправляется в 09:26 после короткой остановки. Завершает маршрут в Пятихатках в 11.30.

В тот же день изменено движение электрички №6027 Днепро-Главный – Кривой Рог. Отправление из Днепра запланировано на 12:47. На Каменско-Пассажирском остановка проходит в 13:45–13:46, дальше состав продолжает движение по графику.

Дополнительно железнодорожники ввели отдельные корректировки для рейса №7304. В период 28-29 мая он меняет не только время, но и конечное направление движения, что касается пригородного сообщения.

Маршрут этого состава временно продлен до станции Игрень. Отправление из Каменского-Пассажирского установлено на 06:33. Далее поезд прибывает в Днепр в 07:24 и продолжает движение до конечной остановки в 08:11.

В предварительных данных перевозчика отмечается, что часть рейсов получила смещение времени на несколько минут, а отдельные участки проходят без изменений до промежуточных станций.

Также в расписании фиксируются временные отклонения, связанные с модернизацией путей и обновлением элементов инфраструктуры. Это позволяет обеспечить стабильность движения в перспективе.

В период действия обновлений сохраняется ограниченная корректировка графиков, касающихся отдельных направлений регионального сообщения.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится как временное решение, направленное на поддержку бесперебойного транспортного сообщения во время технических работ.

Источник: Укрзализныця

