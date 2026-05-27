Украинцам рассказали, приобретет ли дефицит продуктов в Днепропетровской области критический характер.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать одним из последствий весенних заморозков, которые нанесли значительный ущерб украинскому аграрному сектору и повлияли на будущий урожай, сообщает Politeka.

Больше всего от погодных аномалий пострадали фруктовые деревья, ягодники и ранние овощные культуры. По оценкам фермеров, некоторые хозяйства уже потеряли значительную часть будущего сбора.

Серьезные повреждения получили абрикосы, персики и часть вишневых насаждений. Не менее сложной оказалась ситуация для виноградников, начавших развитие после теплой зимы и попавших под волну холода.

В центральных регионах практически утрачено первое цветение ранней клубники. Именно этот этап обычно обеспечивает производителям наиболее прибыльный сегмент сезона.

Проблемы возникли и в тепличном хозяйстве. Из-за переохлаждения почв растения развивались значительно медленнее, а сроки получения первой продукции сместились.

Отдельные производители бахчевых культур понесли полные потери. Морозы до -6 градусов уничтожили ранние посадки даже там, где использовались укрытия и системы обогрева.

Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Днепропетровской области не приобретет критический характер, поскольку недостачу частично будут компенсировать поставки из других регионов и импортная продукция.

В то же время, отдельные категории товаров могут подорожать в летний период из-за сокращения предложения. Более всего это касается фруктов, ягод и некоторых сезонных овощей.

Специалисты советуют аграриям адаптировать производство к новым климатическим условиям. Среди рекомендаций – использование различных сортов, поэтапная высадка и внедрение дополнительных методов защиты от температурных колебаний.

