Ограничение движения транспорта в Тернопольской области объявлено в Теребовле со 2 июня 2026 года из-за старта масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего перекрытие центральной части населенного пункта, сообщают городские власти.

Речь идет о капитальном обновлении мостового сооружения на международной трассе М-19 и модернизации улицы Князя Василька. Работы продлятся ориентировочно год и фактически изменят транспортную логистику центральной зоны.

Под реконструкцию попадает участок протяженностью около 850 метров — от светофорного узла возле храма до выезда в направлении микрорайона Сады. На период вмешательства движение частного и грузового транспорта разделят по альтернативным маршрутам, согласованным с профильными службами.

В рамках подготовки уже выполнено частичное обновление объездных путей. Среди них улицы Шевченко и Грушевского, где провели ямочное восстановление. Дополнительно запланирована замена покрытия на Сечевых Стрельцов, а также локальные работы на Застеноцкой и Глещевецкой.

Финансирование проекта осуществляется при поддержке Европейского Союза в рамках программы трансграничного сотрудничества. По словам городского головы, гранты имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие нужды.

Отдельно власти объясняют, что во время работ будет полностью обновлена ​​инженерная инфраструктура — водопроводы, канализационные системы и дождевой дренаж. Это позволит избежать повторных разрытий после завершения укладки покрытия.

Также предусмотрен демонтаж старой брусчатки. Часть материала планируется повторно использовать для благоустройства, остальные передадут общине с фиксацией и учетом. Жители призывают контролировать процесс для обеспечения прозрачности.

Отдельно отмечено, что ограничение движения транспорта в Тернопольской области будет сопровождаться распределением потоков: грузовые машины будут направляться в объезд, а легковые через временные внутренние маршруты с ограничением скорости.

После завершения реконструкции планируют восстановить также улицы, которые будут использоваться в качестве альтернативных путей, чтобы вернуть им надлежащее техническое состояние и снизить нагрузку на другие участки.

Источник: gazeta1

