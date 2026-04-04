Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляют благотворительные организации, но условия и даты меняются.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются, в частности, благотворительным фондом «Каритас», сообщает Politeka.

Этот фонд время от времени организует выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, недавно прибывших в город или регион и еще не получавших помощь от этой организации.

У таких инициатив нет постоянного графика, ведь зависят от наличия ресурсов, поэтому людям советуют внимательно следить за официальными сообщениями фонда, чтобы не пропустить регистрацию.

Как говорит один из недавних примеров, 10.03.2026 в Полтаве проводили выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров из их числа.

Их выдавали, переехавшие в течение февраля или марта 2026 года. Обязательным условием было то, что эти люди раньше не получали поддержки от организации и относились к определенным категориям уязвимости.

Среди них лица с инвалидностью разных групп, люди с тяжелыми заболеваниями, граждане от 60 лет, одинокие родители или опекуны, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с маленькими детьми.

Регистрация и выдача проходила по адресу Семена Антонца, 24, бывшая ул. Болокино. Начало регистрации было запланировано на 10:00.

Для участия необходимо было иметь при себе оригиналы документов, в частности, паспорт, идентификационный код, справку, выданную не позднее 90 дней назад, а также документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости.

Важно, что продовольственные пакеты не издаются на постоянной основе, а только в рамках отдельных гуманитарных акций.

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.