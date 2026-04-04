Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются, в частности, благотворительным фондом «Каритас», сообщает Politeka.
Этот фонд время от времени организует выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.
Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, недавно прибывших в город или регион и еще не получавших помощь от этой организации.
У таких инициатив нет постоянного графика, ведь зависят от наличия ресурсов, поэтому людям советуют внимательно следить за официальными сообщениями фонда, чтобы не пропустить регистрацию.
Как говорит один из недавних примеров, 10.03.2026 в Полтаве проводили выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров из их числа.
Их выдавали, переехавшие в течение февраля или марта 2026 года. Обязательным условием было то, что эти люди раньше не получали поддержки от организации и относились к определенным категориям уязвимости.
Среди них лица с инвалидностью разных групп, люди с тяжелыми заболеваниями, граждане от 60 лет, одинокие родители или опекуны, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с маленькими детьми.
Регистрация и выдача проходила по адресу Семена Антонца, 24, бывшая ул. Болокино. Начало регистрации было запланировано на 10:00.
Для участия необходимо было иметь при себе оригиналы документов, в частности, паспорт, идентификационный код, справку, выданную не позднее 90 дней назад, а также документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости.
Важно, что продовольственные пакеты не издаются на постоянной основе, а только в рамках отдельных гуманитарных акций.
