Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають благодійні організації, але умови та дати видач змінюються.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються, зокрема, благодійним фондом «Карітас», повідомляє Politeka.

Даний фонд час від часу організовує видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Йдеться передусім про внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до міста або регіону та ще не отримували допомогу від цієї організації.

Такі ініціативи не мають постійного графіка, адже залежать від наявності ресурсів, тому людям радять уважно стежити за офіційними повідомленнями фонду, щоб не пропустити реєстрацію.

Як свідчить один із нещодавніх прикладів, 10.03.2026 у Полтаві проводили видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів з їх числа.

Їх видавали, які переїхали протягом лютого або березня 2026 року. Обов’язковою умовою було те, що ці люди раніше не отримували підтримку від організації та належали до визначених категорій вразливості.

Серед них особи з інвалідністю різних груп, люди з важкими захворюваннями, громадяни віком від 60 років, самотні батьки або опікуни, багатодітні родини, а також вагітні жінки і матері з маленькими дітьми.

Реєстрація та видача відбувалася за адресою Семена Антонця, 24, колишня вул. Балакіна. Початок реєстрації був запланований на 10:00.

Для участі необхідно було мати при собі оригінали документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, довідку, видану не пізніше ніж 90 днів тому, а також документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості.

Важливо, що продовольчі пакунки не видаються на постійній основі, а лише в межах окремих гуманітарних акцій.

