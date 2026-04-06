Подорожание продуктов в Полтавской области ощутили местные жители на примере основных товаров первой необходимости.

В частности, свежемороженая скумбрия выросла до средней цены 289,63 грн за килограмм, хотя в марте ее средняя стоимость составляла 274,64 грн.

В магазинах Auchan рыба стоит 279,90 грн, в Novus – 294,00 грн, а в Megamarket – 295,00 грн. Такое повышение ценников заставляет местных планировать внимательно покупки.

Также выросли ценники на молочные товары. Молоко Яготинское 2,6% теперь в среднем стоит 61,25 грн. за 900 мл, тогда как в марте средняя цена была 54,40 грн.

В магазинах Auchan можно приобрести за 57,90 грн, в Megamarket – за 67,80 грн, Metro продает за 60,32 грн, а Novus – за 58,99 грн.

Цены на хлебобулочные изделия также не остались стабильными. Батон "Батон Румянец нарезка" стоит в среднем 34,15 грн, а "Киевский Нарезной" - 39,03 грн, тогда как в марте соответствующие цены составляли 33,10 и 36,80 грн.

Специалисты объясняют, что подорожание продуктов в Полтавской области связано с несколькими ключевыми факторами.

Из-за боевых действий уменьшилось производство скота и птицы, что повысило цены на мясо и яйца. Выросли затраты на логистику и транспортировку, а перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

Также выросли тарифы на газ для теплиц. Экономическая ситуация в стране, включая инфляцию и колебания курса доллара, влияет на стоимость импортных составляющих.

К этому прибавляются высокие затраты на корма, электроэнергию и заработную плату.

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.