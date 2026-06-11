Подорожание продуктов в Черкасской области продолжает фиксироваться по ряду популярных товаров, включая мясную группу, бакалею и твердые сыры, сообщает Politeka.

Заметнее всего за последний месяц изменилась стоимость молочных сарделек «Ятрань». Средний показатель на 10 июня составляет 178,19 грн за килограмм. Для сравнения, в начале мая он находился на уровне 142,57 грн, что свидетельствует о росте более чем 35 грн.

В торговых сетях ценники разнятся. В Auchan продукцию реализуют по 173 грн., тогда как у Metro — по 183,38 грн. за килограмм.

Небольшая корректировка коснулась манной крупы «Хуторок». Средняя стоимость упаковки весом 800 грамм достигла 40,25 грн. Месяц назад показатель составил 38,25 грн.

В то же время, существенный рост продемонстрировали охотничьи колбаски бренда «Алан». В настоящее время средняя цена составляет 845,48 грн за килограмм. За последние 30 дней она поднялась более чем на 91 грн.

Дороже всего этот товар продается в Novus — по 929 грн. В Megamarket стоимость достигает 866,50 грн, а в Metro – 740,94 грн.

Экономисты отмечают, что на формирование новых показателей влияют затраты производителей, транспортная составляющая и изменения сырьевого рынка. Поэтому отдельные категории продовольствия дорожают более быстрыми темпами.

В этом контексте подорожание продуктов в Черкасской области отражает общую тенденцию на потребительском рынке, где все большее количество позиций демонстрируют постепенное увеличение стоимости.

Специалисты не исключают, что ценовая динамика сохранится и дальше, особенно в сегментах с высокими затратами на производство и хранение.

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