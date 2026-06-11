Летом 2026 отдельные категории пенсионеров в Запорожье получат дополнительную денежную помощь от государства, пишет издание Politeka.net.

Речь идет о разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины, выплата которой предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины. Денежную помощь должны перечислить до 24 августа – дать празднование главного государственного праздника. Размер выплат будет зависеть от категории получателей и их статуса, определенного законодательством.

Механизм начисления остается урегулированным постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года. Наибольшие суммы получат лица с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью или по другим причинам. Для них установлены следующие размеры выплат:

лицам с инвалидностью I группы - 3 100 грн;

лицам с инвалидностью ІІ группы - 2 900 грн;

лицам с инвалидностью ІІІ группы - 2 700 грн.

Разовую денежную помощь также получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные нацистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также граждане, родившиеся в период пребывания их родителей в таких местах. Для этой категории предусмотрена поддержка в размере 1000 грн.

Отдельно государство отметит граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной. Для них размер единовременной поддержки составит 3100 гривен.

Членам семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, а также семьям умерших ветеранов войны будет начислено по 650 гривен единовременной выплаты.

Кроме того, финансовую поддержку получат участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Для них размер определен на уровне 450 гривен.

Пенсионерам в Запорожье, имеющим право на такую ​​выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией.

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