Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 июня отмечает дежурство коротких сухих окон и регулярных дождевых периодов.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 июня ожидается неустойчивым: регион будет чередовать жару, облачность и периодические осадки, сообщает Politeka.

Начало периода ознаменуется повышением температуры. В четверг, 11 июня, днем ​​воздух прогреется до +28°, однако ближе к вечеру синоптическая ситуация изменится. Облачность сохранится до конца суток, а во второй половине дня прогнозируется дождь, который может занять несколько часов.

На следующий день, 12 июня, погодная картина станет контрастнее. После относительно ясного утра регион покроет облачный фронт. В дневные часы ожидается до +29°, но к вечеру снова возможны осадки, местами интенсивнее.

В субботу, 13 июня, будет сохраняться влажная воздушная масса. В течение суток небо будет затянуто облаками, а дождевые процессы будут оставаться стабильными. Температура воздуха снизится до +21°-+19° в вечернее время, что сделает день ощутимо прохладнее.

Воскресенье, 14 июня, принесет короткое улучшение. Во второй половине дня облачность частично рассеется, а к вечеру возможны прояснения. Осадков не прогнозируется, дневные значения будут достигать +24°.

В начале новой недели погодные условия снова ухудшатся. 15 июня ожидается чередование кратких прояснений и дождей. Температура будет оставаться умеренной – около +22°, но влажность повысится.

В понедельник, 16 июня, облачность станет доминирующей. Осадки будут идти преимущественно во второй половине дня, а максимальная температура будет около +22°.

Завершение периода, 17 июня, снова пройдет под знаком дождей. Облака накроют область с самого утра и удержатся до вечера. Температура остается на уровне +22°, с периодическими осадками в течение дня.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю с 11 по 17 июня указывает на чередование коротких сухих окон и регулярных дождевых периодов, без длительного стабильного антициклона.

Источник: sinoptik

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