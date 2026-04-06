Подорожчання продуктів у Полтавській області відчули місцеві мешканці на прикладі основних товарів першої необхідності.

Подорожчання продуктів у Полтавській області торкнулося різних категорій, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Полтавській області демонструють дані з офіційного сайту Мінфіну.

Зокрема, скумбрія свіжеморожена виросла до середньої ціни 289,63 грн за кілограм, хоча в березні її середня вартість становила 274,64 грн.

У магазинах Auchan наразі риба коштує 279,90 грн, у Novus – 294,00 грн, а у Megamarket – 295,00 грн. Таке підвищення цінників змушує місцевих уважно планувати покупки.

Також зросли цінники на молочні товари. Молоко Яготинське 2,6% тепер у середньому коштує 61,25 грн за 900 мл, тоді як у березні середня ціна була 54,40 грн.

У магазинах Auchan його можна придбати за 57,90 грн, у Megamarket – за 67,80 грн, Metro продає за 60,32 грн, а Novus – за 58,99 грн.

Ціни на хлібо-булочні вироби також не залишилися стабільними. Батон «Батон Рум'янець нарізка» коштує в середньому 34,15 грн, а «Київський Нарізний» – 39,03 грн, тоді як у березні відповідні ціни складали 33,10 та 36,80 грн.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане з кількома ключовими факторами.

Через бойові дії зменшилося виробництво худоби та птиці, що підвищило ціни на м’ясо та яйця. Зросли витрати на логістику та транспортування, а перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

Також виросли тарифи на газ для теплиць. Економічна ситуація в країні, включно з інфляцією та коливаннями курсу долара, впливає на вартість імпортних складових.

До цього додаються високі витрати на корми, електроенергію та заробітну плату.

Останні новини України:

