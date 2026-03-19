Як йдеться на сайті sinoptik.ua, прогноз погоди з 20 по 29 березня в Запоріжжі передбачає переважно прохолодні ранки та теплі дні.

20 березня вдень температура підніметься до +12°, а вночі опуститься до +3°. Вологість коливатиметься від 50% до 93%, вітер залишатиметься слабким - від 3,3 до 4,5 м/с, а ймовірність опадів практично нульова.

21 березня очікується хмарна погода протягом усього дня, температура вдень підніметься до +10°, а вночі залишатиметься на рівні +6°.

22 березня небо також буде похмурим, температура коливатиметься від +5° до +10°. 23 березня на місто знову опустяться хмари, але сильних змін температури не прогнозують - вдень до +12°, вночі +6°.

24 березня ранком та вдень очікується хмарна погода з температурою до +14°, а ввечері небо дещо проясниться. 25 березня хмарність збережеться, але ввечері можливі прояснення, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15°, вночі до +7°.

26 березня ранковий час порадує ясним небом, проте вже з середини дня хмари затягнуть місто, вдень температура до +16°, вітер слабкий, 2,8–3,7 м/с.

27 березня в облцентрі очікується хмарна погода протягом усього дня, вдень температура підніметься до +15°, а вночі залишиться на рівні +8°.

28 і 29 березня місто залишатиметься під похмурим небом, вдень температура коливатиметься близько +16°, а вночі опуститься до +8°. Вітер та вологість залишатимуться в межах середніх показників, опадів не прогнозують.

Мешканцям радять враховувати прогноз погоди з 20 по 29 березня в Запоріжжі при плануванні прогулянок та роботи на відкритому повітрі.

