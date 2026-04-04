Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве стала доступна в рамках новой программы поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает выдачу одежды, обуви и средств гигиены для жителей столицы, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Программа включает детей, женщин, переселенцев, людей старшего возраста, малообеспеченные и многодетные семьи, а также лиц с инвалидностью. Необходимые вещи можно получить в определённых пунктах в разных районах города.

Пункты выдачи работают в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Поддержка доступна на улицах Ломоносова, Харьковского шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерной, Цитадельной, Ярославской, Игната Юры, Воздухофлотском проспекте и проспекте Победы.

Дополнительно получить необходимые вещи можно через территориальные центры социального обслуживания, где выпускают продукты длительного хранения и базовые бытовые товары. Для этого достаточно обратиться лично или предварительно согласовать визит по телефону.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется бесплатно и покрывает базовые нужды в сложный период. Программа действует каждый день, а для быстрого оформления советуют иметь при себе документы, подтверждающие статус получателя.

Организаторы призывают не медлить с обращением, чтобы избежать очередей и получить необходимую поддержку.

В перспективе инициативу планируется расширять, привлекая новые локации и увеличивая количество получателей.

Подробности и контакты для получения помощи доступны в территориальных центрах социального обслуживания и на официальных ресурсах города.

Источник

Последние новости Украины:

