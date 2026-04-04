Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві стала доступною в межах нової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає видачу одягу, взуття та засобів гігієни для мешканців столиці, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Програма охоплює дітей, жінок, переселенців, людей старшого віку, малозабезпечені й багатодітні родини, а також осіб з інвалідністю. Необхідні речі можна отримати у визначених пунктах у різних районах міста.

Пункти видачі працюють у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. Підтримка доступна на вулицях Ломоносова, Харківське шосе, Закревського, Курнатовського, Озерній, Цитадельній, Ярославській, Гната Юри, Повітрофлотському проспекті та проспекті Перемоги.

Додатково отримати необхідні речі можна через територіальні центри соціального обслуговування, де видають продукти тривалого зберігання та базові побутові товари. Для цього достатньо звернутися особисто або попередньо узгодити візит телефоном.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та покриває базові потреби у складний період. Програма діє щодня, а для швидкого оформлення радять мати при собі документи, що підтверджують статус отримувача.

Організатори закликають не зволікати зі зверненням, щоб уникнути черг і вчасно отримати необхідну підтримку.

У перспективі ініціативу планують розширювати, залучаючи нові локації та збільшуючи кількість отримувачів.

Деталі та контакти для отримання допомоги доступні у територіальних центрах соціального обслуговування та на офіційних ресурсах міста.

