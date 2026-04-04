В Одесской области отмечается подорожание проезда на междугородных и пригородных маршрутах из-за стремительного повышения цен на горючее и эксплуатационные расходы, передает Politeka.

Часть общин уже пересмотрела тарифы, другие пытаются удержать старые ставки, даже сокращая рейсы.

На автостанциях пассажиры активно обсуждают сумму билетов, сверяют цены между маршрутами, а водители объясняют подорожание просто: более дорогое топливо — более дорогой проезд.

Журналисты проверили маршруты Одесса – Рени, Любашевка – Одесса и внутриобщественные направления. Предприниматель Иван Хиора сообщил, что рост цены бензина с 50 до 75 гривен за литр поднял себестоимость рейса около двух тысяч гривен.

Руководитель ООО "Алекс" Иван Стериополо объяснил, что цена билета зависит не только от горючего, но и от состояния дорог, расходов на ремонт и класса транспорта. Большие автобусы «едят» вдвое больше горючего, чем маленькие маршрутки, а на разбитых путях расходы растут еще сильнее.

В общинах Балты и Любашевки тарифы пока остаются без изменений. Там решили сократить количество рейсов, чтобы обеспечить стабильную работу перевозок и сэкономить средства на горючее.

Ситуация в бывшем Тарутинском районе отличается: на коротких маршрутах билет подняли на 10–20 гривен, на длинных – на 50–100 гривен. Единственное направление с одинаковым повышением – рейс в Одессу: из Буджака проезд вырос с 350 до 400 гривен.

По словам Стериополо, окончательная установка тарифов еще продолжается. Перевозчики учитывают колебания цен на горючее, ремонтные расходы, состояние дорог и тип автобуса. Средняя цена бензина на этой неделе составляет 70 гривен, дизеля - 74-75.

Таким образом, удорожание проезда в Одесской области ощутимо влияет на расходы пассажиров. Местных жителей советуют внимательно проверять тарифы перед поездкой и планировать бюджет во избежание недоразумений и дополнительных расходов.

