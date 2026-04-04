У Одеській області відзначається подорожчання проїзду на міжміських та приміських маршрутах через стрімке підвищення цін на пальне та експлуатаційні витрати, передає Politeka.

Частина громад вже переглянула тарифи, інші намагаються утримати старі ставки, навіть скорочуючи рейси.

На автостанціях пасажири активно обговорюють суму квитків, звіряють ціни між маршрутами, а водії пояснюють подорожчання просто: дорожче пальне — дорожчий проїзд.

Журналісти перевірили маршрути Одеса–Рені, Любашівка–Одеса та внутрішньо-громадські напрямки. Підприємець Іван Хіора повідомив, що зростання ціни бензину з 50 до 75 гривень за літр підняло собівартість рейсу на близько дві тисячі гривень.

Керівник ТОВ «Алекс» Іван Стеріополо пояснив, що ціна квитка залежить не лише від пального, а й від стану доріг, витрат на ремонт та класу транспорту. Великі автобуси «їдять» удвічі більше пального, ніж маленькі маршрутки, а на розбитих шляхах витрати зростають ще сильніше.

У громадах Балти та Любашівки тарифи поки що залишаються без змін. Там вирішили скоротити кількість рейсів, щоб забезпечити стабільну роботу перевезень і зекономити кошти на пальне.

Ситуація в колишньому Тарутинському районі різниться: на коротких маршрутах квиток підняли на 10–20 гривень, на довгих — на 50–100 гривень. Єдиний напрямок з однаковим підвищенням — рейс до Одеси: з Буджака проїзд зріс із 350 до 400 гривень.

За словами Стеріополо, остаточне встановлення тарифів ще триває. Перевізники враховують коливання цін на пальне, ремонтні витрати, стан доріг та тип автобуса. Середня ціна бензину на цьому тижні становить 70 гривень, дизеля — 74–75.

Таким чином, подорожчання проїзду в Одеській області відчутно впливає на витрати пасажирів. Місцевих жителів радять уважно перевіряти тарифи перед поїздкою та планувати бюджет, щоб уникнути непорозумінь і додаткових витрат.