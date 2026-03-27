Подорожание проезда в Днепре может произойти в ближайшее время из-за резкого роста стоимости дизельного горючего, передает Politeka.net.

Городские власти рассматривают возможность изменения тарифов на маршрутные перевозки, предварительно – до 25 гривен за поездку.

По словам представителя горсовета Александра Лещенко, сейчас идет обсуждение предельного тарифа. Расчетная стоимость перевозки уже составляет около 30 гривен, однако окончательное решение еще не принято. Ожидается, что повышение может составить от 2 до 5 гривен.

Перевозчики заявляют о значительном росте затрат. В частности, подорожало горючее, увеличились затраты на оплату труда, налоги и электроэнергию. По словам директора транспортной компании Виктора Бевзюка, ежедневные расходы на дизель превышают 150 тысяч гривен, что создает риск убыточности.

При отсутствии изменений предприятия могут сократить количество автобусов на маршрутах до 40%. В то же время, перевозчики настаивают на повышении тарифа до 30 гривен, но окончательный показатель будет зависеть от ситуации на топливном рынке.

Эксперты объясняют стремительный рост цен на горючее событиями на Ближнем Востоке. По словам аналитика рынка Александра Сиренко, за месяц стоимость дизеля фактически удвоилась. Это оказывает влияние на все расходы транспортной отрасли.

Специалисты также отмечают, что в условиях войны создание больших запасов горючего рискованно, поэтому перевозчики вынуждены работать по актуальным ценам.

Подорожание проезда в Днепре будет напрямую зависеть от дальнейшей динамики стоимости горючего и решений городских властей, которые могут принять уже в апреле или начале мая.

