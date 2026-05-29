Дефицит овощей в Днепропетровской области постепенно проявляется на фоне резких изменений на рынке картофеля и сокращении доступных запасов урожая прошлого года в Украине, сообщает Politeka.

По данным AgroTimes, сложившаяся ситуация на рынке существенно отличается от показателей аналогичного периода 2025 года. Если тогда картофель стоил от 13 до 23 гривен за килограмм, то сейчас фермеры реализуют остатки прошлого урожая в значительно более низком ценовом диапазоне — от 5 до 11 гривен за килограмм. Такая разница объясняется одновременной действием нескольких факторов: большими объемами производства, а также снижением качества части клубней из-за засушливых погодных условий летом.

Дополнительно на ситуацию влияет на появление импортной продукции нового сбора. На украинских рынках уже доступен ранний картофель из-за границы, однако его стоимость существенно выше — около 90 гривен за килограмм. Поэтому спрос на импорт остается ограниченным, поскольку потребители ориентируются на более дешевые внутренние запасы.

Эксперты аграрного сектора подчеркивают, что нынешнее удешевление носит временный характер. Рынок находится в фазе перехода между старым и новым урожаями, что традиционно сопровождается ценовыми колебаниями. Вместе с тем, ситуация может измениться довольно быстро из-за сокращения складских остатков у производителей.

По словам специалистов, основной фактор будущих изменений – истощение прошлогодних запасов. Именно это в ближайшее время может спровоцировать разворот ценового тренда в сторону роста. Отдельные аналитики прогнозируют, что первые заметные изменения могут произойти в ближайшие недели.

На этом фоне дефицит овощей в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкой сезонной тенденции, когда сокращение предложения на внутреннем рынке постепенно приводит к перестройке ценовой структуры и уменьшению стабильности стоимости базовых продуктов.

Источник: tsn

