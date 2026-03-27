Подорожчання проїзду у Дніпрі може відбутися найближчим часом через різке зростання вартості дизельного пального, передає Politeka.net.

Міська влада розглядає можливість зміни тарифів на маршрутні перевезення, попередньо — до 25 гривень за поїздку.

За словами представника міськради Олександра Лещенка, наразі триває обговорення граничного тарифу. Розрахункова вартість перевезення вже сягає близько 30 гривень, однак остаточне рішення ще не ухвалене. Очікується, що підвищення може скласти від 2 до 5 гривень.

Перевізники заявляють про значне зростання витрат. Зокрема, подорожчало пальне, збільшилися витрати на оплату праці, податки та електроенергію. За словами директора транспортної компанії Віктора Бевзюка, щоденні витрати на дизель перевищують 150 тисяч гривень, що створює ризик збитковості.

У разі відсутності змін підприємства можуть скоротити кількість автобусів на маршрутах до 40%. Водночас перевізники наполягають на підвищенні тарифу до 30 гривень, але остаточний показник залежатиме від ситуації на паливному ринку.

Експерти пояснюють стрімке зростання цін на пальне подіями на Близькому Сході. За словами аналітика ринку Олександра Сіренка, за місяць вартість дизеля фактично подвоїлася. Це впливає на всі витрати транспортної галузі.

Фахівці також зазначають, що в умовах війни створення великих запасів пального є ризикованим, тому перевізники змушені працювати за актуальними цінами.

Подорожчання проїзду у Дніпрі напряму залежатиме від подальшої динаміки вартості пального та рішень міської влади, які можуть ухвалити вже у квітні або на початку травня.

Джерело

Останні новини України:

