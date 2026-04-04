Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье обновляется после изменений, которые Кабинет Министров внес в порядок предоставления выплат.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье подверглась корректировкам после принятия постановления Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года №390, сообщает Politeka.

Документ был обнародован на правительственном портале, и он предусматривает изменения в предыдущий порядок, утвержденный постановлением №332.

Новые правила определяют другие подходы к составу семьи, условия продолжения выплат и круги лиц, которые могут претендовать на денежную помощь для ВПЛ в Запорожье.

Одним из ключевых новшеств стало увеличение количества периодов получения соцподдержки. Если раньше выплаты могли длиться четыре шестимесячных периода, то теперь этот срок продлен до пяти.

Это позволяет переселенцам дольше получать финансовую поддержку от государства. Также восстановлено право семей с детьми на получение выплат, ранее ограниченное.

Именно эти изменения оказывают непосредственное влияние на то, как сейчас начисляется денежная помощь для ВПЛ в Запорожье для семей с детьми.

Важно, что деньги на детей теперь назначаются независимо от уровня доходов родителей. В то же время семья должна отвечать критериям относительно имущественного положения, фактического места жительства и обучения детей.

Если заявление подать до 1 мая 2026, выплаты начислят задним числом с 1 февраля. В случае обращения после этой даты, средства начнут выплачивать с месяца подачи заявления.

Отдельные изменения касаются пенсионеров и семей, в состав которых есть нетрудоспособные лица. Те, кому раньше прекратили выплаты из-за превышения среднемесячного дохода, теперь могут снова обратиться за соцпомощью.

