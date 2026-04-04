Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі зазнала коригувань після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390, повідомляє Politeka.

Документ оприлюднили на урядовому порталі, і він передбачає зміни до попереднього порядку, затвердженого постановою №332.

Нові правила визначають інші підходи до складу сім’ї, умов продовження виплат та кола осіб, які можуть претендувати на грошову допомогу для ВПО у Запоріжжі.

Одним із ключових нововведень стало збільшення кількості періодів отримання соцпідтримки. Якщо раніше виплати могли тривати чотири шестимісячні періоди, то тепер цей термін продовжено до п’яти.

Це дає можливість переселенцям довше отримувати фінансову підтримку від держави. Також відновлено право сімей із дітьми на отримання виплат, що раніше було обмежено.

Саме ці зміни безпосередньо впливають на те, як зараз нараховується грошова допомога для ВПО в Запоріжжі для родин із дітьми.

Важливо, що кошти на дітей тепер призначаються незалежно від рівня доходів батьків. Водночас, родина має відповідати критеріям щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

Якщо заяву подати до 1 травня 2026 року, виплати нарахують заднім числом з 1 лютого. У разі звернення після цієї дати кошти почнуть виплачувати з місяця подання заяви.

Окремі зміни стосуються пенсіонерів і сімей, у складі яких є непрацездатні особи. Ті, кому раніше припинили виплати через перевищення середньомісячного доходу, тепер можуть знову звернутися за соцдопомогою.

