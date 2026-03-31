В связи с важными работами в разных районах Запорожья вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться.

Составлены плановые графики отключения света в Запорожье на первую неделю апреля, ограничения будут действовать из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

В городе будут выполняться плановые и профилактические мероприятия, направленные на обновление оборудования и повышение надежности электроснабжения. В этой связи в разных районах Запорожья вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться, учитывая ситуацию в энергосети.

01.04.2026 года будут продолжаться дополнительные ограничения с 9 до 17 часов, которые вводятся в домах, расположенных на улицах:

Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 17–27; 20–30; 56

Воззеднання Украины — 11; 13; 15; 17; 19; 21; 5; 7; 9

Героив Крут (12 Квитня) — 17; 19; 21

Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 19–23; 20; 22

Новомыколаивська (Новомосковська) — 109; 111а; 115б; 115в; 110; 114; 116; 115; 115/5; 117а; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 36; 38с; 40; 33; 37; 39; 3а; 42; 62; 83; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 84/2; 84; 92; 94

Осыпенко (Осыпенка) — 1а; 1/2; 1; 3–29

Патриотычна — 10; 12; 14; 16; 8

Прыватна (Красина) — 4–22; 9; 11–29

Якова Пункина (Дывногорська) — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

02.04.2026 вводятся графики в части города с 9 до 17 часов. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Автодоривська: 14-26, 2-12, 28-64, 66-80

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 7, 9, 22, 3, 5, 4-18, 11

Алмазна: 1-15, 2-12, 25, 27

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Архивна (Пушкина): 11-15, 66-70

Балка Попивка: 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барыкадна: 1, 1-41, 25, 35, 37, 39, 43-61, 63-69, 71-77

Ботанична: 1-11, 15, 2-14

Вагонна: 1-19, 2-20, 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 41-51, 44а, 44-52, 53, 53а, 57-61, 54-66 парные, 68, 61, 67а, 67, 70-76 парные, 78, 69-75 непарные, 77, 77а, 83, 85, 80, 82, 84

Васыльева: 1-17, 17а, 2-8, 12-22, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 70, 71, 71/1

Весела: 1-2, 1а, 3б, 3-17, 17а, 4-14

Высотна: 1-23, 2-22, 39-47, 30-46

Виктора Ткаченка (Болотныкова): 1-21, 2-20, 25-53, 24-52, 21, 22, 23, 23А

Вокзальна: 1-11, 13-27 непарные, 14-28 парные, 4-12, 2, 38, 30-36, 31-35

Воли: 1, 2-18, 3-15

03.04.2026 года с 9 до 16 часов будут продолжаться выключения, охватящие часть домов, находящихся по адресам:

Мыру: 10, 12, 14

Незалежнои Украины: 62

Південноукраинська: 5

Фанатська (Добролюбова): 25

пр. Соборный: 196, 198.

