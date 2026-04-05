Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Продолжатся графики отключения света в Сумах на неделю с 6 по 12 апреля в связи с проведением технического обслуживания сетей и профилактических работ. Энергетики отмечают, что отключения будут происходить в установленные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

06.04.2026 года с 10:30 до 16:00 будут выключать электричество через плановый ремонт. Ограничения касаются следующих улиц:

Бузкова — 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/3, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Горобынова — 32, 31, 30, 29, 28, 3, 3/1, 4, 5, 8, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 52

Горобыновый — 11, 10, 9, 8, 7, 3, 1

Каштанова — 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б

Мыхайливська — 7/1, 17/1

Билопильськый Шлях — 33Р

Весняный — 1, 3, 5, 11

07.04.2026 года с 08:00 до 16:00 будут продолжаться отключения. Они охватят такие улицы города:

Дунайська — 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Линийна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2

Марко Вовчок — 1, 3, 5

Мыргородська — 2, 6

Мыру — 11, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30, 36

Ныжньосыроватська — 54, 57, 71

Харкивська — 58/1, 92, 94, 96, 98, 98/2, 103/1, 105, 107, 107/1, 111/2, 111/5

Промыслова — 1, 1А

Черкаська — 4

Шырока — 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Тыха — 1

Богуна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

08.04.2026 года с 08:00 до 16:00 часов будут обесточены улицы из-за плановых ремонтных работ. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Марко Вовчок — 1, 2, 5/2, 7, 9, 11, 13А, 13Б, 15

Харкивська — 100, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 58/1

Замостянська — 1

Линийна — 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13/2

Черкаська — 4

Охтырська — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19/3, 19/4, 20, 22, 24, 24А, 26, 26/2, 27

Ныжньосыроватська — 58, 59, 60, 61, 61/1, 63

Мыру — 19, 21, 21/8, 23, 30

Мыргородська — 1, 2, 2/1, 4, 6

Серпнева — 2, 5, 7, 9

Соборна — 55А

09.04.2026 года с 08:00 до 16:00 будут продолжаться отключения в домах по адресам:

Прывокзальна — 4, 4/6, 4/13, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, 35Е

Харытоненкив — 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14

2-Га Зализнычна — 1, 10/1, 10А, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 26

Зализнычна — 16

Тополянська — 14.

