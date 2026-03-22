Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области повлияет на ежемесячные расходы домохозяйств.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области обсуждается в городе Ахтырка после появления предложений по пересмотру стоимости водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

О намерении изменить расценки сообщили на сайтах городского совета и предприятия, предоставляющего соответствующие услуги.

Инициатором пересмотра выступило ООО «Водоторгприбор». Компания подала в Ахтырский городской совет официальные заявления с расчетами новых показателей для 2026 года.

Согласно представленным документам, предлагается установить плату за централизованное водоснабжение на уровне 47,63 гривны за кубический метр с учетом НДС.

Отдельно дочернее предприятие «Водоочистка», входящее в структуру компании, обратилось с предложением пересмотреть плату за водоотвод. Предлагаемый показатель составляет 60,23 гривны за кубометр с налогом на добавленную стоимость.

Жители могут высказать свои замечания или предложения по изменениям. Прием обращений длится в течение семи календарных дней с момента обнародования информации.

Подать обращение можно лично по адресу: город Ахтырка, улица Ярославского, 15 или на электронную почту предприятия. По завершении обсуждения соответствующие органы рассмотрят предложения и примут окончательное решение.

Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области может быть введено после анализа полученных обращений и согласования новых расчетов.

В случае утверждения новых расчетов, повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области повлияет на ежемесячные расходы домохозяйств, поэтому окончательное решение будут принимать после рассмотрения всех предложений жильцов.

