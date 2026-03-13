Новый график движения поездов в Сумской области начал действовать в марте и предусматривает изменения курсирования пригородных экспрессов.

Новый график движения поездов в Сумской области вступил в силу с 11 марта 2026 г. и предусматривает корректировку расписания для ряда пригородных рейсов через станции Ворожба и Конотоп, сообщает Politeka.

Об изменениях в курсировании пассажирских составов проинформировали в Ворожбянском городском совете.

По новому графику движения в Сумской области теперь курсируют соединяющие поезда Ахтырку, Сумы и Кириковку со станцией Ворожба, а также рейсы в направлении Тростянца, Боромли и Бахмача.

По обновленному расписанию со стороны Сум предусмотрено несколько рейсов. №6009 Ахтырка-Ворожба отправляется с начальной станции в 04:47, проходит Сумы в 08:10 и прибывает в Ворожбу в 09:41.

Другой рейс №6013 Сумы-Ворожба отправляется со станции Сумы в 15:36 и прибывает в Ворожбу в 17:03. Также предусмотрено курсирование №6011 Кириковка-Ворожба, который отправляется в 15:02, проходит в Сумы в 17:25 и прибывает в Ворожбу в 19:58.

Еще один вечерний рейс №6019 Сумы-Ворожба отправляется со станции Сумы в 21:38 и прибывает в Ворожбу в 23:04.

Новый график движения поездов в Сумской области также предусматривает изменение времени курсирования в обратном направлении.

Со станции Ворожба в другие населенные пункты региона отправляются несколько пригородных экспрессов. №6012 Ворожба-Тростянец отправляется в 05:00, проходит Сумы в 07:41 и прибывает в Тростянец в 10:19.

Рейс №6014 Ворожба-Кириковка отправляется в 10:06, проходит Сумы в 11:42 и прибывает в 14:07. Еще один №6010 Ворожба Ахтырка отправляется в 17:23, проходит Сумы в 18:47 и прибывает в конечную станцию ​​в 21:35.

Кроме того, №6016 Ворожба-Боромля отправляется в 20:20, проходит в Сумы в 21:25 и прибывает в 22:23. Отдельные изменения затронули рейсы, курсирующие через Конотоп.

Так, №6102 Бахмач-Ворожба отправляется из Бахмача в 08:06, проходит Конотоп в 08:52 и прибывает в Ворожбу в 10:43. Еще один рейс №6104 Конотоп-Ворожба отправляется в 14:56 и прибывает в Ворожбу в 16:57.

В обратном направлении предусмотрено несколько утренних и дневных рейсов. №6101 Ворожба-Бахмач отправляется в 05:08, проходит Конотоп в 06:55 и прибывает в Бахмач в 07:54.

№6103 Ворожба-Конотоп отправляется со станции в 10:57 и прибывает в Конотоп в 12:45. Еще один рейс №6105 Ворожба-Бахмач отправляется в 17:13, проходит Конотоп в 19:04 и прибывает в Бахмач в 19:46.

Последние новости Украины:

