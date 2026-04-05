Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает выплаты от БФ «Право на защиту» в рамках программы «Консорциум Реагирования – 2026», сообщает Politeka.

Размер поддержки зависит от категории получателя и составляет от 1 800 до 4 100 гривен в месяц, что за период поддержки составляет 10 800–12 300 гривен в человека.

Программа включает шесть областей Украины: Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую и Харьковскую. Выплаты направлены на домохозяйства с низким доходом, которые находятся в зоне риска или были вынуждены покинуть свое местожительство из-за войны войны.

Право на помощь имеют внутренне перемещенные лица и местные жители, проживающие близко к линии фронта или государственной границы, а также семьи с доходом ниже 8422 гривен на одного члена домохозяйства. Отдельно предусмотрена пилотная регистрация для ВПЛ, которые переместились более 45 дней назад, но не более шести месяцев, и проживают более 50 км от фронта.

Критерии включения учитывают статус занятости, наличие инвалидности или серьезного медицинского состояния, состав и размер домохозяйства, возраст членов, близость к линии фронта, тип населенного пункта и стратегию преодоления жизненных затруднений.

Для участия необходимо предоставить документы: удостоверение личности, РНОКПП всех членов семьи, действительный банковский счет в гривнах, подтверждение состава домохозяйства и наличие уязвимостей. Выплаты поступают только на личный счет, не на карты программ «єПідтримка», «єМалятко», «єВідновлення» или Національний кешбек.

Регистрация производится через мобильные группы или в определенных пунктах. Маломобильным лицам организуют выезд мобильной группы. После проверки документов и информации решение о зачислении принимается в течение нескольких недель. Примерный срок получения средств – 4–6 недель после регистрации.

Жителям советуют заранее подготовить документы и проверять график работы пунктов регистрации.

Для получения консультаций работает горячая линия 0800750104 (будни 09:00–18:00) и электронная почта cash.assistance@r2p.org.ua. Также доступно мобильное приложение «де Допомога», которое предоставляет актуальные данные о денежных выплатах, продуктовых наборах, одежде и предметах быта от фондов.

