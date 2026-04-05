Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області передбачає виплати від БФ «Право на захист» у межах програми «Консорціум Реагування – 2026», повідомляє Politeka.

Розмір підтримки залежить від категорії отримувача і становить від 1 800 до 4 100 гривень на місяць, що за період підтримки дорівнює 10 800–12 300 гривень на особу.

Програма охоплює шість областей України: Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську та Харківську. Виплати спрямовані на домогосподарства з низьким доходом, які перебувають у зоні ризику або були змушені залишити своє місце проживання через війну.

Право на допомогу мають внутрішньо переміщені особи та місцеві мешканці, які проживають близько до лінії фронту або державного кордону, а також сім’ї з доходом нижче 8 422 гривень на одного члена домогосподарства. Окремо передбачено пілотну реєстрацію для ВПО, які перемістилися понад 45 днів тому, але не більше ніж шість місяців, та проживають понад 50 км від фронту.

Критерії включення враховують статус зайнятості, наявність інвалідності або серйозного медичного стану, склад і розмір домогосподарства, вік членів, близькість до лінії фронту, тип населеного пункту та стратегії подолання життєвих труднощів.

Для участі необхідно надати документи: посвідчення особи, РНОКПП всіх членів сім’ї, дійсний банківський рахунок у гривнях, підтвердження складу домогосподарства та наявності вразливостей. Виплати надходять лише на особистий рахунок, не на картки програм «єПідтримка», «єМалятко», «єВідновлення» чи Національний кешбек.

Реєстрація відбувається через мобільні групи або у визначених пунктах. Маломобільним особам організовують виїзд мобільної групи. Після перевірки документів та інформації рішення про зарахування ухвалюють протягом кількох тижнів. Орієнтовний термін отримання коштів – 4–6 тижнів після реєстрації.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Одеській області має на меті зменшити фінансовий тиск на родини та підтримати стабільність у регіоні. Мешканцям радять завчасно підготувати документи та перевіряти графік роботи пунктів реєстрації.

Для отримання консультацій працює гаряча лінія 0 800 750 104 (будні 09:00–18:00) та електронна пошта cash.assistance@r2p.org.ua. Також доступний мобільний додаток «де Допомога», який надає актуальні дані про грошові виплати, продуктові набори, одяг і предмети побуту від фондів.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.