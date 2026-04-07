Ограничения движения транспорта в Тернополе будут введены на части улицы Михаила Вербицкого из-за аварийных работ на теплосети, передает Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета после обращения Тернопольгортеплокоммунэнерго.

Согласно документу, проезд перекроют вблизи жилого дома по улице Евгения Коновальца, 8. Ограничения будут действовать с 20 апреля по 3 мая 2026 года. В этот период будут продолжаться неотложные ремонтные работы инженерных сетей.

При выполнении заданий подрядчик должен установить соответствующие дорожные знаки. Организацию движения изменят в соответствии с утвержденной временной схемой.

Контроль безопасности в зоне проведения работ будут обеспечивать подразделения Патрульная полиция Тернопольской области. Правоохранители будут следить за соблюдением правил как водителями, так и пешеходами.

Информацию об изменениях также обнародуют в местных медиа, чтобы жители заранее учли новые условия передвижения по городу.

Таким образом, ограничения движения транспорта в Тернополе носят временный характер и связаны с необходимостью оперативного восстановления тепловой инфраструктуры.

Кроме того, в Тернопольской области сообщалось о новой системе оплаты за проезд.

Теперь оплатить проезд можно только безналично — достаточно приложить банковскую карту или льготную «Карту чортковянина» к валидатору.

Следует отметить, что современные устройства уже установлены во всех городских автобусах. В части транспорта предусмотрено по два валидатора - на входе и выходе, что ускоряет посадку и делает пользование более удобным.

