Новый график движения поездов в Тернопольской области предусматривает временную отмену некоторых рейсов и изменение маршрутов на отдельных участках, сообщает Politeka.

Согласно информации от пресс-службы компании, коррективы вносятся в работу пригородного транспорта на территории сразу нескольких регионов, включая Сумскую и Полтавскую.

В Тернопольской области новый график движения поездов будет действовать с 25 по 30 марта 2026 года. В эти дни №6251 с сообщением Тернополь – Козова и №6254 Козова – Тернополь, которые сейчас выполняют рейсы каждую среду и каждую пятницу, курсировать не будут.

Перевозчик отмечает, что это решение вынуждено и призывает граждан заранее учитывать отсутствие этих экспрессов в привычные дни.

Кроме нового графика движения поездов в Тернопольской области железнодорожники обновили расписание и на Львовщине. Например, с 24 марта №6113 Львов Пригородный – Мостиска 2 отправляется в 18:23 вместо 17:46, а прибывает в 21:01.

С 26 марта изменения коснутся и рейса №6109, который будет выезжать в 09:54, и обратного №6112, который будет отправляться в 16:45.

Также известно, что с 31 марта обновленное расписание введут для №6543 Кролевец - Конотоп Пасс в Сумской области.

Компания просит пассажиров быть внимательными, не игнорировать объявления на вокзалах и обязательно проверять статус экспресса перед выездом.

Временные изменения в расписании направлены на улучшение общего качества обслуживания и безопасности перевозок железной дороги. Поэтому работники "Укрзализныци" извиняются за временные неудобства.

Планируется, что данные корректировки в курсировании пассажирских составов – тимсасовые.

