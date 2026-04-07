Обмеження руху транспорту в Тернополі запровадять на частині вулиці Михайла Вербицького через аварійні роботи на тепломережі, передає Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після звернення Тернопільміськтеплокомуненерго.

Згідно з документом, проїзд перекриють поблизу житлового будинку на вулиці Євгена Коновальця, 8. Обмеження діятимуть з 20 квітня до 3 травня 2026 року. У цей період триватимуть невідкладні ремонтні роботи інженерних мереж.

На час виконання завдань підрядник має встановити відповідні дорожні знаки. Організацію руху змінять відповідно до затвердженої тимчасової схеми.

Контроль за безпекою в зоні проведення робіт забезпечуватимуть підрозділи Патрульна поліція Тернопільської області. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил як водіями, так і пішоходами.

Інформацію про зміни також оприлюднять у місцевих медіа, щоб жителі заздалегідь врахували нові умови пересування містом.

Таким чином, обмеження руху транспорту в Тернополі мають тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю оперативного відновлення теплової інфраструктури.

Крім того, в Тернопільській області повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

Відтепер оплатити проїзд можна лише безготівково — достатньо прикласти банківську картку або пільгову «Картку чортків’янина» до валідатора.

Варто зауважити, що сучасні пристрої вже встановлені в усіх міських автобусах. У частині транспорту передбачено по два валідатори — на вході та виході, що пришвидшує посадку та робить користування зручнішим.

