Подорожание проезда в Тернопольской области уже сказывается на кошельках местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Тернопольской области произошло в Байковецком обществе, где с середины марта ввели новые тарифы на пригородных маршрутах, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Тернопольской области произошло в соответствии с решением исполнительного комитета сельского совета, согласовавшего изменение стоимости перевозок в пригородных автобусах.

Речь идет о пересмотре тарифов, начавших действовать с 16 марта 2026 года. Как объяснили в громаде, основанием для такого решения стало обращение перевозчика ФЛП Королик А.Б., поступившее еще в январе 2026 года.

В документе говорилось о необходимости пересмотра стоимости билетов из-за существенного роста расходов на обслуживание транспорта.

После этого экономические расчеты проверила независимая аудиторская фирма, предоставившая положительное заключение. За последнее время значительно выросли в цене топливо, смазочные материалы, шины, аккумуляторы и запасные части.

Именно эти факторы стали ключевыми при принятии решения о подорожании прохода в Тернопольской области. В исполнительном комитете подчеркнули, что без такого шага обеспечить стабильную работу маршрутов было бы сложно.

Согласно принятому решению новые тарифы ввели на нескольких автобусных маршрутах общего пользования.

Изменения касаются направлений №19 1 Дубовцы-Байковцы, №19 2 Гаи Шевченковские-Тернополь и №19 3 Охримовцы-Шляхтинцы-Байковцы. Именно эти маршруты обслуживают жителей и обеспечивают сообщение с областным центром.

Стоимость билетов раскрыли в сообщении сельского совета.

