Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области начисляется без ограничений размера пенсии для тех, кто непосредственно участвовал в защите государства.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет выплачиваться в рамках правительственной программы единовременных доплат, сообщает Politeka.

Постановление №341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной помощи отдельным категориям населения» принял Кабинет Министров Украины 18 марта 2026 года.

Выплаты получат те, кому по состоянию на 1 апреля уже назначены пенсионные или государственные социальные поступления. Ограничение установлено: общая сумма пенсии вместе с повышением не должна превышать 25 950 гривен.

Доплата касается разных видов пенсий, в том числе по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Также она предусмотрена для лиц, получающих пенсии за выслугу лет или специальных выплат, если они имеют право на солидарную пенсию по возрасту.

Отдельную категорию составляют военные, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, народные депутаты, ученые и граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

При этом денежная помощь для ВПЛ в Одесской области начисляется без ограничений размера пенсии для тех, кто непосредственно участвовал в защите государства.

Помимо пенсионеров поддержка предусмотрена для получателей государственной социальной помощи. Среди них – внутренне перемещенные лица с выплатами на проживание, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, граждане без права на пенсию и лица, осуществляющие уход за людьми с ограниченными возможностями.

Программа призвана обеспечить дополнительную финансовую поддержку наиболее уязвимых категорий населения региона и частично возместить расходы в сложных социально-экономических условиях.

