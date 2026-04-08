Грошова допомога для ВПО в Одеській області виплачуватиметься у рамках урядової програми одноразових доплат, повідомляє Politeka.

Постанову №341 «Деякі питання надання одноразової допомоги окремим категоріям населення» ухвалив Кабінет Міністрів України 18 березня 2026 року.

Виплати отримають ті, кому станом на 1 квітня вже призначено пенсійні або державні соціальні надходження. Обмеження встановлене: загальна сума пенсії разом із підвищеннями не повинна перевищувати 25 950 гривень.

Доплата стосується різних видів пенсій, зокрема за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. Також вона передбачена для осіб, які отримують пенсії за вислугу років або спеціальні виплати, якщо вони мають право на солідарну пенсію за віком.

Окрему категорію складають військові, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, народні депутати, науковці та громадяни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

При цьому грошова допомога для ВПО в Одеській області нараховується без обмежень щодо розміру пенсії для тих, хто безпосередньо брав участь у захисті держави.

Окрім пенсіонерів, підтримка передбачена для отримувачів державної соціальної допомоги. Серед них — внутрішньо переміщені особи з виплатами на проживання, малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, громадяни без права на пенсію та особи, які здійснюють догляд за людьми з обмеженими можливостями.

Програма покликана забезпечити додаткову фінансову підтримку найбільш уразливих категорій населення регіону та частково покрити витрати у складних соціально-економічних умовах.

