Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области охватывает разные варианты квартир и домов, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области стало доступным через платформу "Допомагай".
Данный сайт позволяет найти жилище как в самом городе, так и в пригороде от неравнодушных граждан.
В Одессе по улице Жуковского предлагается комната в двухкомнатной квартире для женщины, где уже проживает хозяйка 68 лет.
Владелица ищет сожительницу для совместного проживания и ухода вечеров, при этом ухаживать за ней не нужно. Обращаться за номером для уточнения деталей можно ежедневно до 18:00.
Еще одно предложение в Одессе по улице Онежской предусматривает однокомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома.
Апартаменты оборудованы печным или электрическим отоплением, комната занимает 16 кв.м, кухня 5 кв.м, есть душ, туалет и балкон. Для уточнения деталей владельцы просят звонить по указанному в объявлении номеру.
В Калантаевке Раздельнянского района предлагают дом для семей или пар без детей, а также для женщин, мужчин, пожилых и даже с животными.
В доме есть все необходимые условия для жизни, но отопление производится печью, газа нет, поэтому нужно учитывать этот нюанс при проживании.
Еще один вариант в самом городе Одесса по улице Святослава Караванского предусматривает двухкомнатную квартиру для совместного проживания с хозяйкой.
Благодаря платформе "Допомагай" бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти быстро и без сложных процедур.
Владельцы квартир и домов предоставляют не только крышу над головой, но создают условия для безопасного и комфортного проживания.
