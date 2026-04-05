Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области позволяет украинцам быстро найти безопасное временное место для жизни.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области охватывает разные варианты квартир и домов, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области стало доступным через платформу "Допомагай".

Данный сайт позволяет найти жилище как в самом городе, так и в пригороде от неравнодушных граждан.

В Одессе по улице Жуковского предлагается комната в двухкомнатной квартире для женщины, где уже проживает хозяйка 68 лет.

Владелица ищет сожительницу для совместного проживания и ухода вечеров, при этом ухаживать за ней не нужно. Обращаться за номером для уточнения деталей можно ежедневно до 18:00.

Еще одно предложение в Одессе по улице Онежской предусматривает однокомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома.

Апартаменты оборудованы печным или электрическим отоплением, комната занимает 16 кв.м, кухня 5 кв.м, есть душ, туалет и балкон. Для уточнения деталей владельцы просят звонить по указанному в объявлении номеру.

В Калантаевке Раздельнянского района предлагают дом для семей или пар без детей, а также для женщин, мужчин, пожилых и даже с животными.

В доме есть все необходимые условия для жизни, но отопление производится печью, газа нет, поэтому нужно учитывать этот нюанс при проживании.

Еще один вариант в самом городе Одесса по улице Святослава Караванского предусматривает двухкомнатную квартиру для совместного проживания с хозяйкой.

Благодаря платформе "Допомагай" бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти быстро и без сложных процедур.

Владельцы квартир и домов предоставляют не только крышу над головой, но создают условия для безопасного и комфортного проживания.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.