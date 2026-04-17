Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут получить украинцы, отвечающие важным критериям, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что граждане от 80 лет могут претендовать на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1038 гривен. В то же время, такая доплата в Днепропетровской области назначается не всем и не начисляется автоматически.

Получить повышение могут только пенсионеры, которые отвечают нескольким обязательным критериям. Прежде всего, это люди, которые проживают самостоятельно и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом место нахождения таких родственников не имеет значения — они могут быть как в Украине, так и за рубежом.

Еще одним важным условием является подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе. Решающее значение здесь имеет вывод врачебно-консультативной комиссии, удостоверяющий, что человек из-за состояния здоровья не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в помощи.

Для получения такого заключения сначала необходимо обратиться к семейному врачу. После осмотра он при наличии оснований направляет пациента на прохождение комиссии. Обычно положительное решение принимается в отношении лиц с серьезными хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.

Размер доплаты определяется в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а надбавка равняется 40 процентам от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно к основной пенсии.

После получения медицинского заключения пенсионеру нужно подать заявление в Пенсионный фонд. К ней прилагаются необходимые документы, в частности, паспорт, идентификационный код и справка комиссии. Именно это заключение является основанием для назначения доплаты.

