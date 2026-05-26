Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области также доступны через горячую линию.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области предоставляются через местные благотворительные организации, координирующие распределение гуманитарной помощи на определенных территориях, сообщает Politeka.

Снабжения формируются при поддержке международных доноров. В частности, КПН ООН комплектует специальные продовольственные наборы, рассчитанные на питание одного человека в течение 30 дней и покрытие около 60% месячной потребности в калориях.

В состав таких пакетов входят базовые продукты: мука, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

Распределение помощи осуществляется с учетом ситуации безопасности в общинах, функционирования местных рынков и уровня продовольственной обеспеченности населения.

В зависимости от условий в конкретном населенном пункте гуманитарные пакеты могут выдаваться всем жителям или только тем, кто относится к уязвимым категориям по определенным критериям.

В Николаевской области партнером по реализации программ выступает организация АДРА, которая непосредственно организует выдачу помощи от ВПП ООН.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области также доступны через горячую линию 0800 20 13 30, где можно уточнить адреса пунктов выдачи и условия получения.

Консультации предоставляются по будням: с понедельника по четверг с 08:00 до 20:00, в пятницу — до 14:00, выходные дни не предусмотрены.

Отдельное направление поддержки включает в себя раздачу хлеба, который закупается международными организациями в местных пекарнях и передается жителям как дополнительная помощь.

Источник: Всемирная продовольственная программа ООН

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.