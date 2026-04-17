Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначається не всім і не нараховується автоматично.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть отримати українці, що відповідають важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба ПФУ.

У Пенсійному фонді України повідомляють, що громадяни віком від 80 років можуть претендувати на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень. Водночас така доплата у Дніпропетровській області призначається не всім і не нараховується автоматично.

Отримати підвищення можуть лише ті пенсіонери, які відповідають кільком обов’язковим критеріям. Передусім це люди, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому місце перебування таких родичів значення не має — вони можуть бути як в Україні, так і за кордоном.

Ще однією важливою умовою є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Вирішальне значення тут має висновок лікарсько-консультативної комісії, який засвідчує, що людина через стан здоров’я не може самостійно себе обслуговувати та потребує допомоги.

Для отримання такого висновку спочатку необхідно звернутися до сімейного лікаря. Після огляду він, за наявності підстав, направляє пацієнта на проходження комісії. Зазвичай позитивне рішення приймається щодо осіб із серйозними хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Розмір доплати визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а надбавка дорівнює 40 відсоткам від цієї суми, тобто 1038 гривень щомісяця до основної пенсії.

Після отримання медичного висновку пенсіонеру потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. До неї додаються необхідні документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та довідка комісії. Саме цей висновок є підставою для призначення доплати.

