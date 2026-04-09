Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает временные изменения на троллейбусных маршрутах из-за внедрения мер по экономии электроэнергии.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге вступил в силу с целью оптимизации курсирования и обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров в утренние и вечерние часы, сообщает Politeka.

Новый график движения был опубликован в Телеграмм-канале "Транспорт Кривого Рога".

Троллейбус №3, соединяющий площадь Кольцевую с улицей Днепровское шоссе и обслуживаемый депо №2, теперь будет курсировать по обновленному расписанию.

Он учитывает рабочие и выходные дни в отдельности. В будние дни первые рейсы начинаются в 5:00–5:30, а в течение дня интервалы курсирования зависят от пассажиропотока.

В вечернее время количество рейсов постепенно уменьшается, а последние отправления планируются ориентировочно до 23:30, чтобы пассажиры успели добраться домой без излишних задержек.

В выходные дни троллейбусы курсируют реже, а интервалы между рейсами могут быть значительно длиннее, что следует учитывать семьям с детьми и людям, планирующим поездки.

Маршрут охватывает ключевые для жителей города локации: площадь Кольцевую, станцию ​​Рокувата, 16-ю городскую больницу, Дворец культуры «Центральный», 44-й квартал, микрорайон Александра Химченко, 95-й квартал и Днепровское шоссе.

В обратном направлении троллейбус проходит через улицу Сергея Колачевского, станцию ​​Рокувата и другие важные транспортные узлы.

Таким образом, маршрут обеспечивает прямое сообщение между жилыми районами, медицинскими заведениями, учебными заведениями и центром города.

Горожане призывают внимательно ознакомиться с новым расписанием, особенно тем, кто пользуется маршрутом №3 ежедневно для поездок на работу или учебу.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге связан с экономией электроэнергии.

